Güneyde çürümüş ceset bulundu
Strovolos Linear Park'ta çürümüş bir ceset bulundu. Kıbrıs Rum polisi, ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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Strovolos Linear Park'ta çürümüş bir ceset bulundu. Kıbrıs Rum polisi, ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Cyprus Mail’de yer alan habere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen ceset Pazar günü saat 19.30'da Pedieos nehrinin yakınında, park sınırları içinde bulundu. Söz konusu kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Salı günü saat 10.00'da otopsi yapılacak.
Kıbrıs Rum polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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