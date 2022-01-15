Güneyde COVID-19 hapı doktorlara veriliyor

MSD firması tarafından üretilen coronavirüs hapı “Merck”in Pazartesi günü itibarıyla Kıbrıs’ın güneyindeki doktorların kullanımına verileceği ancak doktorların ­hapı verebilecekleri kişilerle ilgili katı kısıtlamalar uygulanacağı bildirildi.

Fileleftheros, “Coronavirüs Hapı Az Kişiye… Pazartesi İtibarıyla Doktorların Kullanımında – Verilmesi Konusunda Katı Tavsiyeler” başlıklı haberinde, coronavirüs hapının kimseye önlem amaçlı verilmeyeceğini, aşı yerine geçmeyeceğini kaydetti.

Habere göre Coronavirüs hapı halen enfekte olmuş ve semptom gösteren hastalara geniş kitlelere değil sadece 65 yaş üzeri kişilere ve 18 yaş üzeri ciddi kronik rahatsızlığı bulunan hastalara verilecek.

Hapın çocuklara, hamilelere, emziren annelere ve üreme çağındaki kadınlara verilmesi kesinlikle yasak olacak.