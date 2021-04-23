Güneyde cinayetten aranan bir kişi iade edilecek

Kıbrıs’ın güneyinde "cinayete teşebbüs" suçundan aranan ve güney tarafından iadesi talep edilen Lübnan uyruklu bir kişinin iadesine karar verildi. Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararın yanında Türkiye’ye nakil talebinde bulunan üç mahkumun ise nakline onay verildi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararda Kıbrıs’ın güneyinde Limasol Polisi Adli Şubesi tarafından "cinayete teşebbüs" suçundan aranan ve güneye iadesi talep edilen Lübnan doğumlu Ahmad Tleıs isimli kişinin Kıbrıs Rum tarafına iade edilmesine karar verildiği açıklandı.

Söz konusu kararlar, 23 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güneye yapılacak olan iade yanında Bakanlar Kurulu, Türkiye’ye nakil talebinde bulunan T.C. uyruklu üç mahkumun nakledilmesine de onay verdi. Bu bağlamda; TC uyruklu mahkumlar Onur Kesgin, Enes Gülyaprağı ve Mustafa Kemal Karaaslan'ın Türkiye’ye gönderileceği ifade edildi.

Alınan kararda; “22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, mahkumların T.C. Devletine nakledilmesinin onayladığı yer aldı.