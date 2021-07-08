Güneyde cankurtaranlar yarın 3 saat iş bırakacak

Kıbrıs’ın güneyinde cankurtaranlar hükümetin maaşlarına artış yapılmasıyla ilgili taleplerine olumlu yanıt vermemesi üzerine yarın 3 saat iş bırakacak.

Kıbrıs Profesyonel Can Kurtaranlar Derneği, yarın üç saat boyunca iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

Cyprus Mail’in haberine göre, eylem 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.

Dernek açıklamasında, "Hükümetin son birkaç yıldır çok net olan taleplerimizi dinlemesinin zamanı geldi" denildi.

Cankurtaranlar ayrıca, “Kıbrıs sahillerinde ilk yardım sağlamayı ve insan hayatını kurtarmayı içerdiğinden”, mesleğin AB'nin diğer üye ülkelerinde olduğu gibi resmi olarak düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Derneğin diğer talepleri arasında, çalışma koşullarının ve lojistik ekipmanların iyileştirilmesi ve mesleği bağımsız olarak, “dört kurumdan üçü arasında sorumluluk dağılımı olmaksızın” düzenleyecek bağımsız bir organın kurulması yer alıyor.

Kıbrıs Profesyonel Cankurtaranlar Derneği sendikaları kendilerine destek olmaya çağırdı.

Açıklamada, “Haklarımızın korunması ve çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, hem yurttaşlarımız hem de tüm yıl boyunca ülkemizi ziyaret edecek turistler için plajlarımızın güvenliğini artırmaya yardımcı olacaktır” ifadeleri de yer aldı.