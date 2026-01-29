Güneyde çalışanların yüzde 30’u 1500 Euro’nun altında kazanıyor

Kıbrıs’ın güneyinde çalışanların yüzde 30.2’sinin, aylık brüt kazancının bin 500 euronun altında olduğu belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak adanın güneyinde çalışanların yüzde 43.9’nun kazancının, bin 500 ile 2 bin 999 euro kategorisin girdiğini yazdılar.

Habere göre çalışanların yüzde 15.5’i 3 bin-4 bin 499 euro; yüzde 6.7’si 4 bin 500-5 bin 999 euro arasında aylık kazanç elde ederken ; yüzde 3.8’i ise 6 bin euronun üzerinde kazanca sahip.