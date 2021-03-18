Güneyde bulaş oranı yüksek İngiliz varyant endişesi

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’ne gönderilen numunelerin tümünün, bulaş oranı yüksek olan Covid -19’un İngiliz varyantı çıkması Kıbrıs’ın güneyinde endişeye neden oldu. Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’ne 45 numune gönderildiğini, tüm numunelerde salgınının İngiliz varyantı saptandığını açıklandı. B.1.1.7. olarak isimlendirilen varyantın bulaş oranın pandeminin ilk devrelerine oranla %70 daha yüksek olduğu bildirildi.

Kıbrıslı Rum Bakan açıklamasında, “Bu bizi özellikle endişelendiriyor, numune sayısı küçük olabilir ancak tümünde aynı varyantın saptanması toplum içerisindeki bulaşın geniş olduğunu gösteriyor” dedi. Aralık ayı boyunca hastanelerdeki yatış sayısının şu an bir haftada görüldüğüne dikkat çeken Ioannou, “Şimdi daha fazla korunmalı temaslarımızda her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor çünkü durum oldukça tehlikelidir” dedi.

Kaynak Cyprus Mail