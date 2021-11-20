Güneyde bir yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarlarında artış

Kıbrıs’ın güneyinde son bir yıl içerisinde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında geçen yıla oranla artış kaydedildiği, Avrupa ve bölgede görülen yeni bir tip sentetik uyuşturucu maddeye ise henüz rastlanmadığı basına yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, Narkotik Polisi’nin verilerine göre, güneyde bu yıl 190 kilo hintkeneviri, 4 kilo 88 gram kokain ve 3 kilo 700 gram metamfetamin tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Gazete, geçen yıl 59 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiği göz önüne alındığında, hintkenevirinde büyük artış gözlemlendiğini belirtirken Avrupa ve bölge ülkelerde görülen ve endişeye sebebiyet veren yeni bir tür sentetik uyuşturucu maddeye ise henüz rastlanmadığını aktardı.

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