Güneyde binlerce müracaat aşı randevu sistemini çökertti

Güneyde, Covid-19 aşıları için kurulan çevrimiçi randevu sistemi bu sabah yoğunluktan dolayı çöktü.

61 yaş ve üzeri kişiler için açılan portal yapılan binlerce müracaatı kaldıramadı.

Yetkililer sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, halkın sabırlı olmasını istedi.

61 yaş ve üzeri için bugün saat 19.00’a kadar 19 bin 380 randevu kabul edeceği duyurulmuştu.

Kaynak Cyprus Mail