Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Güneyde 272 yeni vaka
Güneyde benzin satışları %34 düştü

Güneyde benzin satışları %34 düştü

Corona  virüs salgınına karşı 1 Ocak'ta alınan önlemlerle birlikte güneyde akaryakıt satışları düştü

A+A-

Kıbrıs Haber Ajansı, corona  virüs salgınına karşı 1 Ocak'ta alınan önlemlerle birlikte güneyde akaryakıt satışlarının aşağı doğru seyir izlediğini yazdı.
 
Kıbrıs İstatistik Dairesi CyStat verilerine dayandırılan haberde, Ocak 2021’de toplam petrol ürünleri satışı, Ocak 2020’yle karşılaştırıldığında %31,8’lik düşüş kaydederek 89.362 ton olduğu yer aldı.
 
Düşüşler, benzini %34,0, kırsal motorin düşük sülfür %13,7 ve uçak kerosin tedariki %81,2 olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Bu haber toplam 152 defa okunmuştur
Etiketler : ,