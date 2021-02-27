Güneyde benzin satışları %34 düştü

Kıbrıs Haber Ajansı, corona virüs salgınına karşı 1 Ocak'ta alınan önlemlerle birlikte güneyde akaryakıt satışlarının aşağı doğru seyir izlediğini yazdı.



Kıbrıs İstatistik Dairesi CyStat verilerine dayandırılan haberde, Ocak 2021’de toplam petrol ürünleri satışı, Ocak 2020’yle karşılaştırıldığında %31,8’lik düşüş kaydederek 89.362 ton olduğu yer aldı.



Düşüşler, benzini %34,0, kırsal motorin düşük sülfür %13,7 ve uçak kerosin tedariki %81,2 olarak gerçekleştiği aktarıldı.