Güneyde beklenen açıklama gelmedi

Kıbrıs’ın güneyinde dün açıklanan 420 yeni vaka ile birlikte salgına karşı yürürlükte olan önlemlerin rahatlatılması ile ilgili açıklanma Cuma gününe kaldı.

Vaka sayılarındaki artış bugünkü Bakanlar Kurulu’nda ele alındı, toplantı sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın önlemlerin 16 Mart’tan itibaren gevşetilmesiyle ilgili beklenen açıklama ise yapılmadı.

Kaynak Cyprus Mail