Güneyde aşıya “tatil” teşviki

Kıbrıs’ın güneyinde Bakanlar Kurulu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla bir dizi kararlar alırken, yeni bazı önlemleri de karara bağladı.

Yeni sağlık bakanı Mihalis Hacipandelas tarafından dün akşam yapılan açıklamada, aşı olanlara 15 Temmuzz-30 Ağustos tarihleri arasında tatil teşviki verilmesi, aşı olacak devlet memurlarının veya devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının aşı olacakları günlerde tam gün izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

Ayrıca aşı olan askerler de beş gün izin yapacak.

Teşviklerin ayrıntıları pazartesi günü duyurulacak, ayrıca, 18-30 yaş arası kişilerin aşı olmalarının teşviki için öneriler hazırlaması konusunda Sağlık Bakanı’na yetki verildi.

YENİ TEDBİRLER

Öte yandan güneyde 9 Temmuz tarihinden itibaren, 20 kişiden fazla kişinin bulunabileceği çalışma alanları, barlar, düğünler gibi yerlere giriş için “Safepass” istenecek.

Bu tip yerlere girişlerde sunulacak PCR veya antijen testlerinin son 72 saat içerisinde yapılmış olması gerekecek.

Ayrıca 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren seyahat etmek isteyen tüm Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları veya güneyde daimi olarak ikamet eden kişiler, eğer birinci doz aşıları yapılmamış ise, tüm yolcular için geçerli uygulamaya tabi olacak.

Sadece birinci doz aşılarını yapmış kişiler Kıbrıs’a girişte PCR testi yaptırabilme hakkına sahip olacak, aşısız kişiler ise kendi ülkelerinde, gelmeden 72 saat öncesinde yapılmış PCR testi sunacak.

Güneyde 1 Ağustos tarihinden itibaren ise, ücretsiz antijen testi uygulaması sona erecek.

VAKALAR ARTTI… POZİTİFLİK ORANI AZALDI

Alithia, güneyde vaka sayısında bir önceki güne göre artış gözlemlenmesine karşın pozitiflik oranında ise 1.26’dan 1,17’ye düşütüğünü yazdı.

45 bin 212 test sonucunda 529 vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 76 bin 862 olduğunu aktaran gazete, hastanelerde tedavi gören 54 kişiden 20’sinin durumların ise ciddi olduğunu vurguladı.

AŞI OLANLARIN SAYISI

Gazete bir diğer haberinde ise, 29 Haziran tarihine kadarki sürede Kıbrıs’ın güneyinde 327 bin 147 kişinin iki doz aşı olduğunu yazdı.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aşı sıralamasında AB içerisinde altıncı sırada yer aldığını da belirtirken, AB’den Kıbrıs’a gönderilen aşı miktarının 1 milyon 164 bin 50 doz olduğu vurgulandı.