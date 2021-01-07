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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, şu anda Kıbrıs'ta uygulanan Pfizer-BioNTech aşısı hakkında sık sorulan soruları yanıtlayan bir “Soru-Cevap” yayınladı.



“Soru-Cevap Bülteni” aşıları yapan sağlık görevlilerine ve hekimlere sık sorulan sorulara dayanıyor.



Avrupa Komisyonu’nun, Pfizer / BioNTech marka COVID-19 aşısına Comirnaty yeni adı altında koşullu pazarlama izni (CMA) verildiği de bültende yer aldı.



“Bu aşı genetik kodumuzu değiştirecek” gibi söylemlere itibar edilmemesini isteyen bakanlık, aşılara rağmen maske ve diğer koruyucu önlemlerin gerekli olacağını hatırlattı.



İşte o soru-yanıtlardan bazıları

