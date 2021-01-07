Güneyde aşıya dair örnek iletişim
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, şu anda Kıbrıs'ta uygulanan Pfizer-BioNTech aşısı hakkında sık sorulan soruları yanıtlayan bir “Soru-Cevap” yayınladı.
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YENİDÜZEN Haber Merkezi
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, şu anda Kıbrıs'ta uygulanan Pfizer-BioNTech aşısı hakkında sık sorulan soruları yanıtlayan bir “Soru-Cevap” yayınladı.
“Soru-Cevap Bülteni” aşıları yapan sağlık görevlilerine ve hekimlere sık sorulan sorulara dayanıyor.
Avrupa Komisyonu’nun, Pfizer / BioNTech marka COVID-19 aşısına Comirnaty yeni adı altında koşullu pazarlama izni (CMA) verildiği de bültende yer aldı.
“Bu aşı genetik kodumuzu değiştirecek” gibi söylemlere itibar edilmemesini isteyen bakanlık, aşılara rağmen maske ve diğer koruyucu önlemlerin gerekli olacağını hatırlattı.
İşte o soru-yanıtlardan bazıları
- Pfizer / BioNTech (Comirnaty) virüse karşı ne ölçüde ve ne kadar süreyle koruma sağlayabilir?
- Yüzde 95 koruma sağlıyor ve koruma süresine yönelik halen klinik araştırmalar sürüyor. Koruma süresi hakkında bilgi toplamaya yönelik iki yıl boyunca izleme devam edecek.
- Aşılama sonrasında Covid-19 olabilir miyim?
- AB'de ruhsatlı Covid-19 aşılarının hiçbiri Covid-19'un neden olduğu canlı virüsü kullanmıyor. Aşılamanın amacı, bağışıklık sistemimize Covid-19'a neden olan virüsü nasıl tanıyacağını ve onunla nasıl mücadele edeceğini öğretmektir. Bazen bu süreç ateş gibi belirtilere neden olabilir. Bu semptomlar normaldir ve vücudun bağışıklık kazandığının bir işaretidir.
- İki doz arasında biri hastalanırsa ne olur?
- İkinci doz gününden önce semptom geliştirirlerse aşı ertelenmeli ve iyileştikten sonra doktorlarına danışarak uygulanmalıdır.
- Pfizer / BioNTech (Comirnaty)'nin güvenlik verileri nedir?
- Tüm aşılar gibi, Comirnaty herkeste olmamakla birlikte yan etkilere neden olabilir. 10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilecek çok yaygın yan etkiler, enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, titreme, ateşle ilgilidir.
10 kişiden 1'ini etkileyebilecek yaygın yan etkiler: Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, mide bulantısıdır.
100 kişiden 1'ini etkileyebilecek yaygın olmayan yan etkiler: Genişlemiş lenf düğümleri, kendini iyi hissetmeme, uzuvda ağrı, uykusuzluk, enjeksiyon bölgesinde kaşıntıdır.
Comirnaty aşılama kampanyalarında kullanıldığında çok az sayıda şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi) vakası da dahil olmak üzere, Alerjik reaksiyonlar meydana gelmiştir.
Tüm aşılarda olduğu gibi, Komirnaty yakın gözetim altında ve uygun tıbbi tedavi ile uygulanmalıdır.
- Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) duyurularına göre, aşı hangi gruplar için önerilmiyor?
- Comirnaty aşısı şu anda 16 yaşın altındaki çocuklara ve aşı içerik maddelerine alerjisi olduğu bilinen kişiler için önerilmemektedir. Çocuklar için ilgili çalışmalar ayrıca yapılacaktır.
- Aşı virüsteki mutasyonlardan koruyabilir mi?
- Mutasyon aşıların etkinliğini önemli ölçüde değiştirmeyecek. Aşılar, mutasyona bağlı olarak yapısı ve konfigürasyonu değişmiş olabilen belirli bir proteine değil, tüm proteinin farklı bölgelerine karşı çoklu antikorlar geliştirir. Mutasyon, hızlı bir şekilde adapte edilebilen yeni mRNA aşılarının faydalarını vurgulamaktadır.
- MRNA teknolojisi ile "geleneksel" aşı teknolojisi arasındaki farklar nelerdir? DNA ile ilgili mi?
- Klinik çalışmalarda 60'tan fazla aday aşı bulunmaktadır. On farklı teknik kullanıyorlar. MRNA tekniği bunlardan biridir. İlk olarak aşılarda kullanılan bir tekniktir, çünkü 30 yıllık araştırmalardan sonra bu sonuç ortaya çıkmıştır.
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