Güneyde, Covid-19'a karşı aşılanma Pazar günü başlıyor

Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığı, Covid-19 virüse karşı ilk aşıların 26 Aralık Cumartesi günü adaya geleceğini duyurdu. Bakanlık, 27 Aralık pazar günü ise güneydeki Mağusa Hastanesinde tedavi gören hastalar ve bir huzurevinde ikamet edenlerin aşılanacağını açıkladı.

Adaya gelecek ilk parti aşılar Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou ve AB Komisyonu’nun Sağlıktan Sorumlu Kıbrıslı Komiseri Stella Kyriakidou’ya teslim edilecek.