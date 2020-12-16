Güneyde aşılama ocak ortası başlıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti “aşı planı”nı açıkladı. Öncelik sağlık çalışanları ile huzur evlerindeki yaşlıların olacak.



Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, aşı süreciyle ilgili planı açıkladı.



Ocak ayı ortası başlaması beklenen aşılama sürecinde seyyar birimler de dahil olmak üzere, 38 merkezde çalışanları görev yapacak.

Aşılamanın randevu sistemiyle yapılacağını söyleyen Yoannu, aşı yapma konusunda önceliğin huzurevleri ve sağlık çalışanlarına verileceğini ifade etti.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Olga Kalakuta Kovid-19 aşı planının tanıtımını yaparak, Ocak ayı içerisinde Pfizer-Biontech aşısının temin edileceğini, Moderna ile ilgili değerlendirmenin ise Ocak ayı içerisinde değerlendirileceğini belirtti.

Kalakuta, 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde çok sayıda aşının temin edilmesinin beklendiğini de ifade ederken, aşılama sürecinde yer alacak 38 merkezin her birinde 3 ekibin yer alacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yerlerinde aşı olacağını söyleyen Kalakuta, huzurevleri gibi kapalı alanlar için ise seyyar birimlerin faaliyette olacağını ifade etti.



“Soğuk zincir hazır”



Kalakuta, aşı merkezlerinde sağlık çalışanları, doktorlar ve güvenlik görevlilerinin de bulunacağını, aşıların merkezlerde muhafaza edileceğini, soğuk zincirin korunması amacıyla da bölgelere az miktarda aşının taşınacağını da söyledi.

Haravgi gazetesine göre Kalakuta, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2021 yılı sonuna kadar 1.5 milyon doz aşı almayı planladığını, ilk üç ay içerisinde ise 200 bin aşı alacağını belirtti.

Gazete, aşılama programı için özel bir yazılım hazırlandığını, ayrıca aşılama merkezlerinden randevu almak için “Aşı Portalı” oluşturulduğunu yazdı.

Yazılım aracılığıyla vatandaşların randevuları için teyit ve 2’inci doz aşı için hatırlatma SMS’i alacağı belirtildi.

Politis gazetesi ilk etapta 5 bin kişiye denk gelen huzurevlerinde kalan, çalışan kişilerle Kovid-19 hastalarına bakan sağlık çalışanlarının aşı olacağını yazdı.



Vaka sayısı korkutuyor

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 84’e gelirken, vaka sayısı ise 15 bini aştı. Güneyde122 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavi görüyor, bu kişilerden 22’sinin durumun ise kritik olduğu belirtiliyor. 22 kritik vakadan entübe olan hasta sayısı ise 12.