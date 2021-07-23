Güneyde 895 pozitif, can kaybı yok

Kıbrıs’ın güneyinde bugün koronavirüs kaynaklı ölüm olmadı. Son 24 saatte yapılan 76 bin 273 testten 895’i pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugünkü pozitiflik oranı yüzde 1.17.

Hastanelerde koronavirüs tedavisi süren 254 hastadan 63’ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Hastanelerdeki koronavirüs hastalarının yüzde 88.2’sinin aşılanmamış kişiler olduğu da kaydedildi.