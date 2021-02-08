Güneyde 70 bin öğrenci okula döndü

Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüs salgını sebebiyle uygulamaya konulan kısıtlamaların bir kısmı bugün kaldırıldı. 70 bine yakın öğrenci ve binlerce çalışan bugün okul ve iş yerlerine döndü.

Basında yer alan haberlere göre, ikinci gevşeme mutasyonlu virüs korkusuyla başladı.

Bugün okulların, dükkan ve mağazaların, sinema ve tiyatroların, mutasyonlu virüs korkusuyla yeniden açılacaklarını yazan gazeteler, aşı uygulamasına da hız kazandırıldığını, AstraZeneca şirketinin aşılarından 7 bin 200 adedinin bugün Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Böylece 10 bin 24 kişinin, her iki dozu da olarak aşı programını tamamlamış olacağı kaydedildi.

Güneyde dün yapılan 40 bin 974 testin sadece 852’sinin PCR, 40 bin 122 testin ise “rapid” yani hızlı test olduğu, öğrenci ve çalışanlara hızlı test uygulamasının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın, nüfusun daha hızlı aşılanabilmesine imkan sağlamak amacıyla aşı politikasında değişikliğe gittiği ve aşının ikinci dozunun 3 hafta sonra yerine 12 hafta sonra yapılması kararını aldığını açıklandı. Böylece nüfusun daha hızlı aşılanmasına imkan sağlayacağı, AstraZeneca’dan ay sonuna kadar 70 bin, Mart ayında ise 100 bin aşının gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.