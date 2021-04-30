Güneyde 676 yeni vaka, 4 ölüm

Güneyde 47 bin 621 test yapıldı, 676 yeni vaka açıklandı, 4 kişi hayatını kaybetti

Pozitiflik oranı % 1.42 olarak açıklanırken, 3 erkek 1 de kadın hasta hayatını kaybetti. Ölenlerin 37, 63 ve 68 yaşlarında üç erkek ile 75 yaşındaki bir kadın hasta olduğu açıklandı. 68 yaşındaki bir erkek dışındaki üç kişinin aşısız olduğu da belirtildi. Adanın güneyinde Covid-19’dan toplam can kaybı sayısı 312’ye çıktı.