Güneyde 64 bin kişi aşılandı

Kıbrıs'ın güneyi Covid-19'a karşı mücadele çerçevesinde yürütülen aşılama çalışmalarında Avrupa Birliği'nde nüfusuna oranla ilk sıralarda yer aldı. Güneyde, 23 Şubat tarihine kadarki sürede aşılananların toplam sayısının 64 bini geçtiği bildirildi.

Alithia'ya göre Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, güneyin korona virüse karşı aşılama işleminde AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığı ve 23 Şubat 2021 tarihine kadar aşılanmış olanların sayısının 64 bin 562'ye geldiği belirtildi.

64 bin 562 kişiden 44 bin 239’u aşının ilk dozunu olurken, 20 bin 323 kişi ise ikinci dozu da olarak aşı işlemini tamamladı.

Alithia, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sağlık çalışanlarının yüzde 80’ini aşılayarak AB içerisinde belirlenen bu hedefe ulaşan ilk ülkelerden biri olduğunu belirtirken, riskli grupların aşılanmasında da birçok AB ülkesinden önde olunduğunu aktardı.

İşsizler arasından 'denetim görevlileri' alınacak

Kıbrıs'ın güneyinde uygulamaya konan salgın önlemlerine uyulup uyulmadığının denetlemesi amacıyla, kayıtlı işsizlerden istihdam yapılacak.

Alitha'nın haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı, korona virüs önlemlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesinde görevlendirilmek üzere, kayıtlı bulunan ve kriterlere uyan işsizler arasından 260 kişiye, aylık bin Euro maaşla üç ay hizmet alımında bulunacak.