Güneyde 56 bin 791 doz aşı yapıldı

Kıbrıs’ın güneyinde, 17 Şubat tarihine kadar toplam 56 bin 791 Covid-19 aşısının yapıldığı belirtildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, güneyde 17 Şubat tarihine kadar toplam 56 bin 791 aşının yapıldığını, bunlardan 32 bin 570’inin ilk dozu aldığını, 19 bin 221’nin ise 2’inci doz aşısını tamamladığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, aşılardan yaklaşık 43 binin, gerek evlerinde gerekse huzurevlerinde kalan yaşlılara yapıldığını da açıkladı.