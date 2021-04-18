Güneyde 51 – 52 yaş aşılanıyor

Kıbrıs’ın güneyinde 51-52 yaş aralığındaki kişiler için Covid-19 aşılanma programı yarın başlıyor.

Kıbrıs’ın aşılanma programı çerçevesinde Pazartesi sabah 07.30’dan, Salı gecesi saat 20.00’ye kadar 51-52 yaş grubundakiler aşı için çevrimiçi randevu alabilecek. Yetkililer 16 bin aşının bu yaştaki kişilere ayrıldığını duyurdu. Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, 17 Nisan itibariyle 210 bin 576 kişi Covid-19 aşısı aldı. Açıklanan verilere göre, 152 bin 603 kişi ilk dozu, 57 bin 973 kişi de aşının iki dozunu da aldı.