Güneyde 5 yılda 51 ölümlü iş kazası yaşandı

Kıbrıs’ın güneyinde 2017-2022 yılları arasında 51 ölümlü iş kazası yaşandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu’nun dün yayınladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında 2, 2018 yılında 9, 2019 yılında 10, 2020 yılında 16, 2021 yılında 5 ve 2022 yılında da 9 ölümlü iş kazası yaşandığını yazdı.

Gazete, 2017 yılında 2 bin 70 iş kazası yaşanırken, 2022 yılında ise bin 335 iş kazası yaşandığını; ancak kaza sayısı azalsa da ölüm sayısının arttığını kaydetti.