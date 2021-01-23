Güneyde 4 ölüm, 129 yeni vaka

Güneyde son 24 saatte 8,155 test yapıldı, Covid-19 kaynaklı 4 ölüm ve 129 yeni vaka açıklandı.

COVID-19 hastası 174 kişinin halen tedavileri sürerken, bunların 59'u ciddi durumda.

Güneyde, 29 hastanın entübe edildiği de açıklandı.

4 ölüm, 78 ve 87 yaşında iki erkek ayrıca 89 ve 81 yaşında iki kadın olarak duyuruldu.

Tümünün de farklı sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

Güneyde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 183'e ulaştı.