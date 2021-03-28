Güneyde 326 yeni vaka 2 ölüm

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı‘nın açıkladığı verilere göre, güneyde son 24 saat içinde 52 bin 958 PCR testi yapıldı ve 326 yeni vaka tespit edildi.

69 yaşındaki bir kadın hasta ile 74 yaşındaki bir erkek hasta ise hayatlarını kaybetti.

Hastanelerde de, 52’si ağır olmak üzere 196 kişi tedavi görüyor