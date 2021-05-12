Güneyde 260 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 54 bin 816 test sonucunda 260 yeni Covid-19 vakası belirlendi. 2 kişi de hayatını kaybetti.

Ölen kişilerin 47 yaşındaki bir erkek ile 82 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Güneyde toplam vaka sayısı 70 bin 358'e; toplam ölü sayısı 341’e ulaştı. 66 hastanın durumu ise kritik.