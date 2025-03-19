Güneyde 24 saat içinde 2 menenjit vakası

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 menenjit vakası tespit edildiği ve sağlık yetkililerinin teyakkuza geçtiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, vakaların birbiriyle ilişkili olmadığını ve birbirlerinden bulaşmış olmalarının söz konusu olmadığını kaydederek, hastalara gereken tedavinin yapıldığını yazdı.

Haberde, endişeye gerek olmadığını açıklayan devlet sağlık hizmetlerinin durumu yakından takip ettiği ve gereken protokolleri uyguladığı da belirtildi.