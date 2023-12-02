Güneyde 2022’de 218 AIDS teşhisi konuldu

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yannaki 2022’de adanın güneyinde toplam 218 AIDS teşhisi konulduğunu açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Yannaki dünya AIDS günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında 2022’de 146’sı ön teşhis olmak üzere toplam 218 HIV virüsü taşıyan teşhis edildiğini söyledi.