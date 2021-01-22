Güneyde 122 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs’ın güneyinde 9,635 test yapıldı, toplam 122 yeni pozitif vaka tespit edildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde 9,635 test yapıldı, toplam 122 yeni pozitif vaka tespit edildi.
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 1 ölüm ve 122 yeni vaka açıklandı.
Lefkoşa Hastanesi’nde tedavi gören 82 yaşında erkek hasta hayatını kaybetti.
Şu anda hastanelerde 58'inin durumu ağır olmak üzere 179 Covid hastası tedavi görüyor.
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Etiketler : corona virüs, corona