Güney ‘sarı alarm’ yayımladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, şiddetli fırtına için sarı alarm yayımladı.

“Sigmalive” haber sitesine göre Meteoroloji Dairesi uyarının bu akşam 22.00 ile yarın 17.00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, fırtına ile birlikte dolu yağışının da beklendiği ifade edilirken, yağış yoğunluğunun ise 35 ile 55 mm arasında olması bekleniyor.