Güney sarı alarm verdi
Kıbrıs’ın güneyinde Meteoroloji Dairesi aşırı sıcaklar nedeniyle bu akşam saat 21.00’den 27 Temmuz Salı günü saat 16.00’ya kadar geçerli olacak sarı alarm uyarısında bulundu.
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Açıklamaya göre bu akşam en düşük sıcaklık iç bölgelerde, güney ve doğu sahillerde 26 dereceye düşecek. Yarın ise en yüksek hava sıcaklığının iç bölgelerde 40, yüksek dağlık bölgelerde ise 32 derece civarında olması bekleniyor.
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Etiketler : hava durumu, Hava sıcaklığı, sarı alarm