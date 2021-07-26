Güney sarı alarm verdi

Açıklamaya göre bu akşam en düşük sıcaklık iç bölgelerde, güney ve doğu sahillerde 26 dereceye düşecek. Yarın ise en yüksek hava sıcaklığının iç bölgelerde 40, yüksek dağlık bölgelerde ise 32 derece civarında olması bekleniyor.