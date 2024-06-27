Güney sarı alarm uyarısı verdi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bugün, saat 11.00'den 17.00'ye kadar yüksek sıcaklıklar için sarı hava uyarısında bulundu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, yerel ince sis ve bulutların dağılmasının ardından havanın güneşli ve sıcak olacağı, ancak öğleden sonraki bulutların dağ yağmurları olasılığını da beraberinde getireceği kaydedildi.

Sıcaklıklar iç kesimlerde 41 derece, batı kıyılarında 32 derece, geri kalan kıyılarda 34 derece, yüksek dağlarda ise 33 dereceye çıkacağı belirtildi.