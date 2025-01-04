Güney, sağlık sistemi mevsimsel grip vakaları yüzünden teyakkuzda

Mevsimsel grip vakaları nedeniyle devlet hastanelerinin dolup taştığı, Kıbrıs Cumhuriyeti sağlık sisteminin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros, devlet hastanelerinin patoloji ve akciğer servisleri dışındaki koğuşlarının da dolduğuna ve hastaların özel hastanelere sevk edildiğine dikkat çekti.

Habere göre, yeni yıl öncesinde özel hastanelerle ilgili anlaşmaları yapan Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sürekli teyakkuz halinde, yatılı tedavi için devlet hastanelerinden özel hastanelere hasta sevklerini düzenlemeye çalışıyor.

Bakanlık Genel Müdürü Hristiana Yannaki, 23 Aralık’tan düne kadar, özellikle güney Lefkoşa ve Limasol’da onlarca hastanın devletten özel hastanelere sevk edildiğini, sadece Lefkoşa’da özel hastanelere sevk edilen hasta sayısının 54 olduğunu açıkladı.