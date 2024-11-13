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Güney naylon poşet kullanımında AB dördüncüsü

Güney naylon poşet kullanımında AB dördüncüsü

Kıbrıs’ın güneyi naylon poşet kullanımında Avrupa Birliği (AB) dördüncüsü olduğu bildirildi.

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Kıbrıs’ın güneyi naylon poşet kullanımında Avrupa Birliği (AB) dördüncüsü olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) yaptığı araştırmaya göre, AB ülkelerinin naylon poşet kullanımında 2021 yılına kıyasla yüzde 14’lük azalma kaydedildiğini; ancak Litvanya, Letonya, Çekya ve Kıbrıs’ın naylon poşet kullanımının hala üst seviyelerde olduğunu yazdı.

Haberde, Litvanya’da kişi başına 249, Letonya’da 193, Çekya’da 185, Kıbrıs’ta da 150 naylon düştüğü kaydedildi.

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