Güney, kuzeyin aşı planını bekliyor

Güneyde yayınlanan Haravgi gazetesi, “Kıbrıslı Türkler ilk Aşılardan Almayacak” başlığıyla yayımladığı haberinde, Kıbrıslı Rum Hükümeti tarafından Kıbrıslı Türklere korona virüs aşısı verilmesi süreciyle ilgili olarak, birkaç gün içerisinde nihai bir bilgilendirme yapılmasının beklendiğini yazdı.

Kıbrıslı Rum hükümetinin, sağlıkla ilgili iki toplumlu teknik komite aracılığıyla Kıbrıslı Türk makamlarıyla temas içerisinde olduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in diplomatik büro üyesi Pandelis Pandelidis’in, Kıbrıslı Rum hükümetinin geçtiğimiz ağustos ayından bu yana, iki toplumlu komite aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumuna aşı vermeye hazır olduğunu açıkladığını anımsattı.

Geçtiğimiz hafta aşı ihtiyacı sayısı ile Kıbrıs’ın kuzeyinin aşılama planının detaylarının istendiğini dile getiren Pandelidis, geçtiğimiz salı günü ise iki toplumdan epidemiyoloji gruplarından üyelerin de katılımıyla, iki toplumlu sağlık teknik komitesi eş başkanlarının temasa geçtiklerini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin ihtiyacının yaklaşık olarak 200 bin civarında aşı olduğunun söylendiğini de kaydeden gazete, toplantıda aşılama planıyla ilgili bir taslak sunulduğunu da belirtti.

Kıbrıslı Türklere bahse konu aşıların özellikleri konusunda izahat ve tavsiyelerde bulunduklarını da dile getiren Pandelidis, Pfizer şirketinin uzman teknisyeninin, hazır oldukları zaman daha fazla yardımda bulunmak için Kıbrıslı Türklerin hizmetinde olduğunu belirttiklerini de iletti.

Gazete önümüzdeki günlerde, nihai bir düzenleme yapılması için iki toplum arasında yeniden telekonferans görüşmeleri yapılacağını da kaydetti.

Cumartesi günü Kıbrıs’ın güneyine ulaşacak olan ilk aşı partisinden Kıbrıslı Türklere de verilip verilmeyeceği konusundaki bir soruya karşılık ise Pandelidis, ilk partinin çok küçük bir miktarda aşı dozuyla alakalı olduğunu, fakat her şeye rağmen kronik hastalara az bir miktar verilmesi niyeti bulunduğunu ifade etti.

Ancak Kıbrıslı Türklerin planının hazır olmamasının bazı zorluklar meydana getirdiğini söyleyen Pandelidis, aşıların kuzeye nakli gibi çözüme kavuşturulması gereken bazı teknik detaylar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Konu hakkında Alithia ve Politis gazetelerinde yer alan haberlerde ise, Kıbrıslı Türklerin kuzeydeki ihtiyaçların karşılanması için Kıbrıslı Rum hükümetinden 200 bin aşı istedikleri ifade edildi.

Bu rakamın, Kıbrıslı Türklere yönelik aşıların verilebilmesi için güney tarafından talep edilen bilgilerin ardından verildiğini kaydeden gazeteler, Kıbrıslı Rum hükümeti, Kıbrıslı Türkleri, yaz aylarında Avrupa Komisyonu aracılığıyla yaptığı bir milyon 200 bin aşı siparişine dahil ettiğini eklediler.