Güney kapandı

Güneyde, COVID-19 vakalarının artması ve hastanelerin alarm vermesi üzerine pazar gününden itibaren ikinci kez üç haftalık bir kapanma uygulamaya başladı. Kıbrıs’ın güneyinde ilk kapanma geçen Mart 2020’de uygulanmış ve Mayıs’ın üçüncü haftasına kadar sürmüştü.

Yeni tedbirlere göre gece saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Özel ve kamuda tüm toplantılar yasaklandı.

Vatandaşlara iki kişi olmak üzere parklarda yürüyüş ve plajlarda eksersiz yapma izin veriliyor. Aynı zamandan kişiler gün içindeki hareketleri için 2 sms mesajı gönderebiliyorlar, mesaj metinlerinde sokağa çıkma nedenlerini belirtiyorlar.

Özel hizmetler hariç kamu sektöründe ve yerel yönetimlerde evden çalışılıyor, kilise hizmetleri halk olmadan, düğün, vaftiz ve cenaze törenleri azami 10 kişiyle yapılıyor.

İnşaat sektörü, perakende yiyecek içecek satışı yapan şirketler açıkken kuaförler, güzellik salonları, dövme salonları kapalı tutuluyor. İlk ve orta eğitim uzaktan yapılırken kreşler açık bulunuyor.

Özel şirketler ve hizmetler faaliyetlerine devam ediyorlar; personellerinin %15’inin şirket binalarında çalışmasına izin veriliyor ancak çalışan sayısı her kuruluş için 20 kişi oluyor.

Berberler, kuaförler, güzellik salonları, dövme salonları, tiyatrolar, sinemalar, amfi tiyatrolar, restoranlar ve gece kulüpleri, büyük alışveriş merkezleri, dans okulları ve diğer ilgili okulların faaliyetleri yasaklandı.

Profesyonel şampiyonalarda A kategorisindeki spor maçları seyircisiz yapılıyor. Diğer tüm turnuvalar, 18 yaş altındaki kişilerin spor faaliyetleri askıya alındı. B ve C kategorisindeki sporcuların faaliyetleri, yürürlükteki protokoller uyarınca devam ediyor.

Güneyde sokağa çıkma yasağının uygulamaya girmesiyle Pazar günü sokaklar boşaldı.

Pazar günü ibadet için dolan kiliseler boş kaldı.

Polis sokaklarda olanların izinli olup olmadığını kontrol etti.

Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan sokaklar şimdi bomboş