Gümrüksüz elektronik sigara, sigara ve elektronik nargile bulunduran 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Boğazköy 'de polisin ve gümrük ekiplerinin yaptığı operasyonlarda gümrüksüz sigara, elektronik sigara ve elektronik nargile bulunduran iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre dün 15.00 sıralarında Lefkoşa’da İplik Pazarı Sokak'ta faaliyet gösteren işletmeciliğini R.F.T.'nin (E-19) yaptığı markette, Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 133 elektronik sigara ve 44 paket sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Söz konusu ürünler emare olarak alınırken R.F.T. tutuklandı

Boğazköy'de hem evinde hem aracında gümrüksüz elektronik nargile bulunduran kişi tutuklandı

Öte yandan yine dün 13.00 sıralarında Boğazköy'de, N.B.'nin (E) kullanımındaki araçta ve evde Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan aramalarda, toplam 281 adet elektronik nargile tespit edildi

Polis bulunanları emare olarak alırken N. B. tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor