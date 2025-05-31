Gümrüğü ödenmemiş 49 adet oyun konsolu tespit edildi

Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri dün öğle saatlerine, Kermiya Geçiş noktasından, Kıbrıs'ın kuzeyine geçiş yapan A.V.(E-34)’nin kullanımında ve G.O.(E-32)’nun yolcu olarak bulunduğu araçta arama yaptı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş toplam 49 adet Playstation-5 oyun konsolu tespit edilerek emare olarak alındı. Araçta bulunan şahıslar tutuklandı.

Sahte kimlik tedavüle sürüldü

Daha önceden işlemiş olduğu suçlardan dolayı mahkeme tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan M.T.S.(E-68) dün akşam 21.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Kıbrıs'ın kuzeyinden çıkış yapabilmek maksadıyla sahte kimlik ibraz etti.

M.T.S., tasarrufunda bulunan ve önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş kimlik kartını görevli memura vererek tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründü. Şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da bıçaklamaya teşebbüs

Kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu gerekçesiyle Z.D.(E-26), dün 17.00 sıralarında, Lefkoşa Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçağı G.K.'nin (K-20) karın kısmına sokmak için salladı.

Kendisini savunmak maksadıyla çantasını karnının önünde tutan G.K. yaralanmadı ancak çanta delinerek hasar gördü.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Z.D.(E-26) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Dipkarpaz’da ev yangını

Dün akşam, saat 20.00 sıralarında, Dipkarpaz Türkeş Sokak’ta, bir evin yardımcı odası içerisinde, muhtemelen yemek pişirilmek maksadıyla yakılan şömineden atılan kıvılcımların halıyı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, odanın tavanında bulunan 15 adet kalas, 8 metrekare katranlı kağıt, 3 adet osb tahta, alüminyum pencere, halı, muhtelif mutfak eşyaları ve binanın elektrik tesisatı yanarken, ana binanın yardımcı odasına bağlı ahşap duvar ise oluşan ısıdan ve isten dolayı zarar gördü.

Girne’de çalıntı eşyalar antika dükkanına satıldı, satan da alan da tutuklandı

Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’ndaki Vakıflar İş Hanı'nda bir işyerinden çalınan eşyaların antika dükkanına satıldığı tespit edilince, satan da alan da tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27-29 Mayıs tarihleri arasında, kapısı hasara uğratılarak açılan işyerinden, akıllı matkap, çevirmeli antika telefon, su ısıtıcısı, kahve makinesi, elektrikli çay makinesi, küçük piknik tüpü, 2 flash disk, içerisinde küçük alet aparatları bulunan tamir seti ve kalem kutusu, zarf açacağı gibi muhtelif kırtasiye malzemeleri çalındı.

Olayın, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.G.(E-53)’nin tespit edilerek tutuklandığı belirtilen açıklamada, A.G.’nin söz konusu işyerinden çaldığı muhtelif ürünleri, Girne’de faaliyet gösteren bir antika eşya dükkanına sattığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ürünlerin hırsızlık olduğunu bildiği halde satın alan antika dükkanı işletmecisi M.D.(E-52)’nin de tutuklandığı ifade edildi.