Gümrüğe bildirilmemiş tütün, hap, vücut geliştirme ilaçları: 3 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen “İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket Ve Gümrüğe Deklare Edilmemiş Mal Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlılar S.B, Ş.K ve G.P mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, Polisin 7 Ocak’ta Organize Sanayi Bölgesi’ndeki zanlılar Ş.K ve G P’nin işletmeciliğini yaptığı işletmeye ait, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlı S. B’nin kullanımındaki buzluklu kamyonda, gümrüğe bildirilmemiş, 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu nargile tütünü ve ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak, 300 adet Mhpharma Clenbuterol 40 mcg hapları ve 280 adet Mhpharma Tren Acetate 100 mg vücut geliştirme ilaçları ile henüz ne oldukları tespit edilemeyen 6 küçük tüp toz ve 1 büyük tüp sıvı madde bulduğunu aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların suçüstü tutuklandığını zanlı S.B’nin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini bu bağlamda ne oldukları tespit edilemeyen maddelerinde tahlil sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.