Gümrüğe beyan edilmemiş ürünler tespit edildi

Mağusa Limanı’nda polis ekiplerince aranan bir tırda, gümrüğe beyan edilmemiş mallar tespit edildi. Tır şoförü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 sıralarında, Polis ekipleri tarafından Mağusa Limanı’nda Y.M.’nin (E-49) kullanımındaki tırda yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş 20 güvenlik kamerası, 5 kamera kayıt cihazı, 5 kamera güç kaynağı, toplam 500 metre uzunluğunda internet kablosu, 20 plastik kamera bağlantı kutusu, muhtelif markalarda 15 araç aksamı, 3 led ışık ve 1 bilgisayar fanı tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis, Y.M. aleyhinde yasal işlem başlattı.