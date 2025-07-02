Ani bir kararla apar topar Ankara’ya uçan Başbakan Ünal Üstel, Polis Teşkilatı Yasası’na yönelik eleştirilerde bulunan UBP Milletvekili Hasan Taçoy’a sert tepki gösterdi. Taçoy’un açıklamalarını “toplumsal akla hakaret” olarak nitelendiren Üstel, 2022’de benzer bir düzenlemeye Taçoy’un destek verdiğini söyledi. Üstel, “Grup kararına uymamak disiplinsizliktir" diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Polis Teşkilatı Yasası üzerine yaşanan tartışmalara değinen Üstel, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un yasanın reddedileceği yönündeki açıklamalarını sert ifadelerle eleştirdi. Üstel, Taçoy’un sözlerini “toplumsal akla hakaret” olarak niteledi.

"2022’de evet dedi, şimdi karşı çıkıyor"

Üstel, Taçoy’un 2022 yılında benzer bir yasal düzenlemeye destek verdiğini hatırlatarak, “Bugün karşı çıktığı düzenlemeye geçmişte onay veren birinin, şimdi kamuoyunu yanıltmaya çalışması samimiyetsizliktir” dedi. “O gün ‘evet’ dediğiniz yasa, bugün nasıl oluyor da tuzak olarak niteleniyor?” diye soran Üstel, bu tutarsızlığın altında yatanın siyasi hesaplar ve kişisel ajandalar olduğunu savundu.

“Son dakika çıkışları dürüstlükle bağdaşmaz"

Taçoy’un “parti yetkililerine önceden bilgi verdim” yönündeki beyanını da doğru bulmadığını belirten Üstel, parti içinde böyle bir bildirimin yapılmadığını, grup toplantılarında veya genel kurul öncesi herhangi bir itiraz dile getirilmediğini söyledi. “Son dakikada yapılan kamuoyuna dönük popülist çıkışların dürüstlükle ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

“Grup kararına uymamak disiplinsizliktir"

Başbakan Üstel, parti disiplini ve kurumsal ciddiyetin korunması gerektiğine de vurgu yaptı. “Grup kararına aykırı hareket eden milletvekilleri hem parti düzenini hem de kamu güvenini zedeler” diyen Üstel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu halk unutmaz. Eğer gerçekten şeffaf, liyakat temelli bir polis teşkilatından yanasanız, günübirlik tutumlar değil ilkeli duruş sergilemeniz gerekir. Popülist çıkışlar ne teşkilata ne de topluma bir fayda sağlar. Kıbrıs Türk halkı bu çelişkileri izliyor ve kaydediyor.”