Güç-Sen’den Mağusa Limanı’nda eylem uyarısı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Mağusa Limanı’ndaki sorunlara kalıcı çözümler üretilene kadar limanda her türlü eylemin yapılacağını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, limanda uzun süredir yaşanan kaos ortamını azaltabilmek adına, liman işçileri ve gümrük çalışanlarının, hafta sonu, temizlik, park alanı düzenlemesi ve konteyner yerleşim çalışmaları yaptığı ifade edildi.

Limanlar Dairesi Başkanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yerine getirmesi gereken sorumlulukların, liman emekçileri ve gümrük çalışanları tarafından üstlenildiği kaydedilen açıklamada, limanın yıllardır bakımsız bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, limanda meydana gelen iş ve trafik kazalarının, çalışanlarla hizmet alan vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlike altında olduğunun açık göstergesi olduğu kaydedildi.

“Sorumlu kurumlar gerekli yatırım ve iyileştirmeleri ciddiyetle ele almadığı sürece, yaşanan sorunların tekrar etmesi kaçınılmaz olacaktır” denilen açıklamada, sorunlara kalıcı çözümler üretilene kadar, limanda her türlü eylemin yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldı.