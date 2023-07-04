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Greko Burnuna 19 düzensiz mülteci çıktı, 4 kişi tutuklandı

Greko Burnuna 19 düzensiz mülteci çıktı, 4 kişi tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz Pazar günü Greko Burnuna tekne içerisinde 19 düzensiz göçmenin geldiği haber verildi.

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Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz Pazar günü Greko Burnuna tekne içerisinde 19 düzensiz göçmenin geldiği, öte yandan bu kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasadışı bir şekilde girişlerine yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişinin tutuklandığı haber verildi.

Alithia gazetesi, teknedeki kişilerin Purnara’daki merkeze götürüldüğünü, tutuklanan 19, 20, 21 ve 23 yaşlarındaki 4 kişinin ise Mağusa Kaza Mahkemesi tarafından 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

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