Gözler 'tam kapanma' kararında

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Bakanlar Kurulu öncesinde "sağlık" gündemiyle özel bir toplantı yapıldığı iddia edildi.



Türk Ajansı Kıbrıs'a göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de Covid-19 salgınında ülkedeki durumu ve tedbirleri değerlendirmek üzere toplandı.



Öte yandan, farklı kaynaklar, komiteye başkanlık yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı'nın Cumhurbaşkanlığı'nda özel bir toplantıya çağrıldığını duyurdu.



Saray'daki toplantıya Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yanısıra TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve komutanların da katıldığı iddia edildi, ancak bu yönde resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



Önceki gün, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yaplan öneriler doğrultusunda; artan yerel bulaş nedeniyle Girne ilçesinde 2 hafta ve Lefkoşa ilçesinde 1 hafta süre ile bazı sektörler dışında kalan tüm faaliyetlerin durdurulmasına ve iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.



Lefkoşa ve Girne ilçelerinde tam gün sokağa çıkma yasağına gidilirken, diğer ilçelerde gece sokağa çıkma yasağının 20.00-05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verilmiş, ayrıca, hafta sonu adanın kuzeyi genelinde sokağa çıkma yasağı duyurulmuştu.



