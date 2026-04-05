Gözler liderler görüşmesinde
Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, yarın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde görüşecek.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre görüşme, saat 16.30'da ara bölgedeki BM Misyon Şefi’nin konutunda gerçekleşecek.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliği yapacağı toplantı basına kapalı olacak.
