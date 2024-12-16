"Görüşmeler derhal yeniden başlamalı"

Kıbrıs (Rum) Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou, “Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmak için görüşmelerin derhal yeniden başlatılması” çağrısında bulundu.

Kaymaklı Ayia Varvara Kilisesi’nde, dün “Küçük Kaymaklı” şehit ve kayıpları için düzenlenen anma töreninde konuşma yapan Demetriou,

“Tüm Kıbrıs halkının özgürlüğünün ve insan haklarının güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Birleşmiş Milletler kararlarına, Uluslararası Hukuk hükümlerine ve Avrupa Birliği'nin ilke ve değerlerine dayanan Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmak için görüşmelerin derhal yeniden başlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.