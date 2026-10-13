Görüşme olumlu geçti

El-Sen grevinin sona ermesi için arabuluculuk görevini üstlenen Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan Başbakanlık'ta Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Görüşme sonunda iki sendika başkanı Başbakanlık önünde açıklama yaptı.

Bıçaklı: "Olumlu gelişmeler var, şu anda net bir şey yok"

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, toplantıda olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti, şu an için net bir şey söylemenin erken olduğunu söyledi. Bıçaklı, "Son noktayı taraflar kendi yönetimlerinde yeniden değerlendirecek. Önümüzdeki saatlerde muhtemelen yeniden bir araya gelecekler. Bekleyeceğiz. Önümüzdeki saatlerde olumlu sonuçlar olursa bu konu bitmiş olacak. Şu anda net bir şey söylemek erken olur" dedi.

Atan: "Her şey bu bir kaç saat içinde netleşecek"

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise, Kıb-Tek'in ve halkın yaşadığı bu kaos ortamından çıkabilmek için Başbakandan randevu talep ettiklerini ve Üstel ile görüştüklerinin altını çizdi, "Her şey bu bir kaç saat içinde netleşecek" dedi.

Başbakan Üstel'in taleplere olumlu yaklaşımı olduğunu söyleyen Atan, "Son noktayı koyma adına tarafların kendi idarecileri ile görüşmeleri sonunda konulacak. Sonunda da bir protokol imzalanacak gibi duruyor. Gelişmeler olumlu gibi şu an ama imzalar atılmadan kesin bir şey söylemek istemiyoruz. Her şey bu bir kaç saat içinde netleşecek" ifadelerini kullandı.