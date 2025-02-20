Görevli polislere bağıran ve küfreden kişi tutuklandı

Girne’de kontrol amacıyla yolcu olarak bulunduğu aracı durduran görevli polislere bağırıp çağıran ve küfreden bir kişi tutuklandı. Tutuklanan kişi akabinde polis aracına yerleştirirken görevli polisi darp ederek görevinden men de etti.

Polis açıklamasına göre, İskenderun Caddesinde bu sabah saat 01.30 sıralarında, 221 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.S.(K-35), tutuklanarak polis aracına yerleştirildiği sırada görevli polisin yüzünü tırmaladı ve göğsüne tekme vurdu.

5 iş yeri işletmecisine yasal işlem

Girne’de eğlence ve iş yerlerine yönelik denetimler sonucunda, beş iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Bugünün ilk saatlerinde, yapılan denetimlerde üç işyerinin mekan kapatma saatine uymadığı; bir işyerinin yetkili makamdan geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki satışı yaptığı ve bir işyerinin de yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Ani ve gayri tabii ölüm

Lefkoşa’da sakin Havval Misli (K-90), dün saat 16.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Misli’nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.