Görevden alma ve atamalar hız kesmedi

Cem Topçu, KKTC Antalya Başkonsolosluğuna, Başkonsolos olarak görevlendirilirken, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan ile Üyeliklerine de yeni atamalar yapılmasına karar verildi.

Konsolosluk görevlendirmesiyle ilgili yapılan açıklamada; “Dışişleri Bakanlığında görev yapan Cem Topçu'nun, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi Yasası'nca, 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren KKTC Antalya Başkonsolosluğuna Başkonsolos olarak görevlendirilmesine karar verildi.” denildi.

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Dilaver Bilgen ve üye olarak atanan Gökhan Gazioğlu, Cenk Özyalçın ve Süleyman Canatan'ın görevden alınmalarına karar verildiği açıklandı.

26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kuruluna yeni başkan ve üyeler atandı.

Buna göre; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Başkan Bakanlığı Temsilcisi Başkanı Mehmet Özkardaş olurken, Servet Karabacak, Gökhan Gazioğlu ve Lütfi Lütfioğlu yeni üyeler olarak açıklandı.