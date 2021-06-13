Gönyeli’de “yüzleş, özgürleş” eylemi

Sol Hareket, 12 Haziran 1958’de Gönyeli’de gerçekleşen “Kördemenli Kıbrıslı Rumların katliamı” ile yüzleşme ve anma eylemi düzenledi.

Kördemenli Kıbrıslı Rumların kamyonlardan indirildikleri yerde toplanılarak, katliamın gerçekleştiği noktaya yürüyüş ile başlayan eylem, kurbanların anılması, çiçeklerin konması, konuşmalar ve Kıbrıslı Rum toplumu ile kurbanların yakınlarından özür dilenmesi ile devam etti.

Sol Hareket Örgüt Meclisi üyesi Hüseyin Demirel yaptığı konuşmada, 1958’de yaşananları anlattı, İngiliz sömürge polislerinin Gönyeli’de bıraktığı Kördemenli 35 Rum’un 9’unun öldürüldüğünü, 5’inin de ağır yaralandığını söyledi.

Demirel, bu katliamın Kıbrıs Türk resmi tarihinde görmezden gelindiğini de sözlerine ekledi.