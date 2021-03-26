Gönyeli'de uyuşturucudan iki tutuklu

Gönyeli'de 24 ve 21 yaşlarında iki erkek şahıs, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan dolayı polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.40 sıralarında Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.O.A.A.’nın (E-24) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Aynı gün T.O.A.A.’nın ikametgahında polis tarafından arama yapılmak için gidildiği esnada aynı dairede kalmakta olan A.S. (E-21), polislerin geldiğini görmesi üzerine tasarrufunda bulunan ve içerisinde paketler halinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 20 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi pencereden aşağıya attığı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın devam etmekte olduğu belirtildi.