Gönyeli'de uyuşturucudan bir tutuklu
Gönyeli’de dün öğlen saatlerinde J.R.K’nin (E-28) evinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Gönyeli’de dün öğlen saatlerinde J.R.K’nin (E-28) evinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Eryılmaz'ın ölüm sebebi "kalp yetmezliği"
Önceki gece Mağusa'da evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitiren Ramazan Eryılmaz’ın (E-57) ölüm edeni, kalp yetmezliği olarak açıklandı.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Mağusa'da darp
Mağusa’da önceki gece çıkan tartışma ve kavgada, Y.K. (E-34), A.G.’nin sağ göz çukur kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Y.K’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.